Козлова програла матч другого кола на турнірі в Стамбулі

Українка програла Крістіні Младенович

Українка Катерина Козлова програла матч другого кола ґрунтового турніру категорії International в Стамбулі.

Суперниці провели на корті 1 годину і 11 хвилин. У кожній партії Козлова програла по три гейми на своїй подачі і оформила по брейку. Для тенісисток це був перший очний поєдинок.

Француженка в чвертьфіналі зіграє з хорваткою Петрою Мартич.

TEB BNP Paribas Istanbul Cup - International

Призовий фонд $250,000

грунт, перше коло

25 квітня

Крістіна Младенович (Франція) - Катерина Козлова (Україна) - 6:1, 6:2

Младенович у першому колі переграла українку Даяну Ястремську.

Також, Лопатецька програла у фіналі турніру ITF на Сардинії.

Раніше, Завацька програла росіянці у першому колі кваліфікації в Штутгарті.

Джерело - Чемпіон.