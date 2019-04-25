Козлова програла матч другого кола на турнірі в Стамбулі

Українка Катерина Козлова програла матч другого кола ґрунтового турніру категорії International в Стамбулі.
Суперниці провели на корті 1 годину і 11 хвилин. У кожній партії Козлова програла по три гейми на своїй подачі і оформила по брейку. Для тенісисток це був перший очний поєдинок.
Француженка в чвертьфіналі зіграє з хорваткою Петрою Мартич.
TEB BNP Paribas Istanbul Cup - International
Призовий фонд $250,000
грунт, перше коло
25 квітня
Крістіна Младенович (Франція) - Катерина Козлова (Україна) - 6:1, 6:2
Младенович у першому колі переграла українку Даяну Ястремську.
Також, Лопатецька програла у фіналі турніру ITF на Сардинії.
Раніше, Завацька програла росіянці у першому колі кваліфікації в Штутгарті.
Джерело - Чемпіон.