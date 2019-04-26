Українці потрібно пробитися до фіналу

Українська тенісистка Ангеліна Калініна виступає на турнірі ITF World Tennis Tour з призовим фондом $ 80,000.

Вона отримала третій номер посіву. У другому колі українка перемогла американку Луїзу Чиріко - 6:3, 6:3.

Минулого тижня на аналогічному 80-тисячнику в Дотане Калініна обіграла представницю США в стартовому матчі.

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На турнірі в Шарлоттсвіллі 22-річна українка захищає очки за торішній фінал. Наступною суперницею Ангеліни стане Катаржина Кава з Польщі.

Нагадаємо, Костюк з третьої спроби дограла матч у Швейцарії.

Джерело - Чемпіон.