Українська тенісистка Марта Костюк пробилася в півфінал турніру Axion Swiss Bank Open 2019 К'яссо, Швейцарія.

У чвертьфінальному матчі 16-річна киянка за 2 години 40 хвилин обіграла четверту ракетку турніру Катінку фон Дайхманн.

У першому сеті Костюк вела 5-1 і 40-15 на своїй подачі, але програла партію на тайбрейку. Другий сет українка виграла впевнено, а от вирішальна партія проходила в напруженій боротьбі, в якій більш вдалою виявилася Костюк.

ITF - Axion Swiss Bank Open 2019

К'яссо, Швейцарія

Ґрунт, одиночний розряд

Призовий фонд - $ 25,000

1/4 фіналу

27 квітня

Марта Костюк — Катінка фон Дайхман 6:7 (7), 6:2, 7:6 (5)

За вихід у фінал Марта посперечається з Жаклін-Адіна Крістіан з Румунії.

Нагадаємо, Калініна потрапила до чвертьфіналу на турнірі в США. Натомість Козлова вибула після другого кола на турнірі в Стамбулі.

Джерело - Чемпіон.