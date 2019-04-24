Ястремська програла матч першого кола на турнірі в Стамбулі

Третя ракетка України Даяна Ястремська програла матч першого кола грунтового турніру категорії International в Стамбулі.

У стартовому поєдинку 18-річна українка поступилася Крістіні Младенович з Франції (№66 WTA).

TEB BNP Paribas Istanbul Cup - International

Призовий фонд $250,000

грунт, перше коло

24 квітня

Крістіна Младенович (Франція) - Даяна Ястремська (Україна) - 6:3, 6:4

Нагадаємо, Лопатецька програла у фіналі турніру ITF на Сардинії.

Раніше, Завацька програла росіянці у першому колі кваліфікації в Штутгарті.

Джерело - Чемпіон.