Ястремська програла матч першого кола на турнірі в Стамбулі

Третя ракетка України Даяна Ястремська програла матч першого кола грунтового турніру категорії International в Стамбулі.
У стартовому поєдинку 18-річна українка поступилася Крістіні Младенович з Франції (№66 WTA).
TEB BNP Paribas Istanbul Cup - International
Призовий фонд $250,000
грунт, перше коло
24 квітня
Крістіна Младенович (Франція) - Даяна Ястремська (Україна) - 6:3, 6:4
Нагадаємо, Лопатецька програла у фіналі турніру ITF на Сардинії.
Раніше, Завацька програла росіянці у першому колі кваліфікації в Штутгарті.
Джерело - Чемпіон.