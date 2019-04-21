Лопатецька програла у фіналі турніру ITF на Сардинії

Українська тенісистка Дар'я Лопатецька поступилася представниці Нідерландів Аранчі Рус у фіналі турніру серії ITF World Tennis Tour в Санта Маргеріта ді Пула, Італія.

Доля першого сету вирішувалася на тай-брейку, який залишився за українкою - 7:2. У другій партії Дарина вела 3:2, але віддала перевагу суперниці. Рус виграла наступні 9 з 10 геймів і здобула підсумкову перемогу. Це перша поразка 15-річної українки в фіналах на професійному рівні.

ITF - World Tennis Tour

Італія. Санта Маргеріта ді Пула.

Фінал

21 квітня

Дар'я Лопатецька — Аранча Рус 1:2 (7:6 (2), 3:6, 1:6)

Нагадаємо, Калініна програла в другому колі на турнірі в США.

Раніше повідомлялося, що Цуренко замість Світоліної зіграє на турнірі в Штутгарті.

Джерело - Чемпіон.