Українка програла на старті

Українська тенісистка Катаріна Завацька вибула з боротьби за місце в основній сітці після поразки на старті відбору на турнірі Porsche Tennis Grand Prix - Premier.

У стартовому раунді кваліфікації українка зазнала поразки від Анни Калінської з Росії - 2:6, 6:3, 3:6. Поєдинок тривав близько 2 годин. У вирішальному сеті Завацька вийшла вперед з брейком (3:1), а потім п'ять геймів поспіль до свого активу записала суперниця.

Раніше дівчата не грали один проти одного на професійному рівні, але 2015 року Калінська обіграла Завацьку на юніорському турнірі у Франції.

Porsche Tennis Grand Prix - Premier

Штутгарт, Німеччина

Ґрунт (зал), одиночний розряд

Призовий фонд - $ 886,077

Кваліфікація

Анна Калінська - Катаріна Завацька 6:2, 3:6, 6:3

В основній сітці Прем'єра в Штутгарті виступить друга ракетка України Леся Цуренко. Там вона замінила Еліну Світоліну, яка знялася зі змагань.

Нагадаємо, Лопатецька вийшла у фінал турніру ITF на Сардинії.

Джерело - Чемпіон.