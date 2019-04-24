Мій профіль
Динамо в напруженому матчі зіграло внічию з Шахтарем
Сьогодні 20:31 362
Динамо — Шахтар: огляд матчу
Сьогодні 21:46 195
Зінченко зіграє у старті проти Манчестера Юнайтед
Сьогодні 21:33 190
Динамо - Шахтар 0:0. ЯК ЦЕ БУЛО
Сьогодні 20:30 1898 1
Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція матчу 25 туру УПЛ
Сьогодні 18:19 419
Динамо — Шахтар: стартові склади команд
Сьогодні 17:28 2130
Матч Динамо — Шахтар викликав ажіотаж
Сьогодні 17:15 1267
Козлова переграла росіянку на турнірі в Стамбулі
Сьогодні 13:41 453
Ястремська програла матч першого кола на турнірі в Стамбулі
Сьогодні 13:15 556
Раптово померла 28-річна збірниця України
Сьогодні 12:10 5548 1
Навколо спорту
Блоги
МанСіті - МЮ: відео-трейлер у стилі Месників
МанСіті - МЮ: відео-трейлер у стилі Месників Максим Буйдин
Сьогодні 17:47 256
Шахтар прогулявся по Києву перед матчем з Динамо
Шахтар прогулявся по Києву перед матчем з Динамо Максим Буйдин
Сьогодні 15:41 554
Дочка екс-гравця збірної України тренується в академії Бенфіки
Дочка екс-гравця збірної України тренується в академії Бенфіки Максим Буйдин
Сьогодні 14:39 998
Кидок Лілларда з центральної лінії і данки Сіммонса - у ТОП-10 моментів дня НБА
Кидок Лілларда з центральної лінії і данки Сіммонса - у ТОП-10 моментів дня НБА Максим Буйдин
Сьогодні 11:32 289
Пафосний Роналду похвалився накачаним торсом, сидячи на скелі
Пафосний Роналду похвалився накачаним торсом, сидячи на скелі Максим Буйдин
Сьогодні 11:00 616
Асист Рибалки, який обрізав всю оборону Бешикташа
Асист Рибалки, який обрізав всю оборону Бешикташа Максим Буйдин
Вчора 11:44 1326
Руйнівний данк Адетокунбо і алей-уп Мітчелла - в топ-5 моментів дня в НБА
Руйнівний данк Адетокунбо і алей-уп Мітчелла - в топ-5 моментів дня в НБА Максим Буйдин
Вчора 11:27 359
У Мережу "злили" раніше неопубліковане фото Мессі з дружиною
У Мережу "злили" раніше неопубліковане фото Мессі з дружиною Максим Буйдин
Вчора 07:10 1295
Данк українця увійшов у ТОП-5 найкращих моментів чемпіонату Іспанії
Данк українця увійшов у ТОП-5 найкращих моментів чемпіонату Іспанії Valeriy Ruchka
Вчора 06:00 1755
Пробачити й посадити — Усик прокоментував результати президентських виборів
Пробачити й посадити — Усик прокоментував результати президентських виборів Valeriy Ruchka
22.04.2019 22:36 3089
Чудо на льоду: воротар Торонто відзначився неймовірним сейвом
Чудо на льоду: воротар Торонто відзначився неймовірним сейвом Максим Буйдин
22.04.2019 19:56 812
Стадіон так стадіон. Динамо оригінально прорекламувало матч проти Шахтаря
Стадіон так стадіон. Динамо оригінально прорекламувало матч проти Шахтаря Valeriy Ruchka
22.04.2019 19:54 1416
Де Динамо, де? - Жадсон розповів про легендарну фразу
Де Динамо, де? - Жадсон розповів про легендарну фразу Максим Буйдин
22.04.2019 19:51 982
Мій друг - Шевченко тепло привітав легендарного Кака з Днем народження
Мій друг - Шевченко тепло привітав легендарного Кака з Днем народження Максим Буйдин
22.04.2019 19:45 721
У легендарного Кака День народждення. Згадаємо найкращі моменти в кар'єрі генія
У легендарного Кака День народждення. Згадаємо найкращі моменти в кар'єрі генія Максим Буйдин
22.04.2019 18:53 395
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:24 Футбол Вернидуб вдруге проігнорував післяматчеву прес-конференцію 36
22:51 Теніс Ястремська — Младенович: огляд матчу 177
22:27 Футбол Шахтар не пропускає в УПЛ понад 700 хвилин 115
22:06 Теніс Калініна пробилася до другого кола на турнірі в США 157
21:46 Футбол Динамо — Шахтар: огляд матчу 195
21:33 Футбол Зінченко зіграє у старті проти Манчестера Юнайтед 190
21:23 Футбол Сульшер оцінив шанси Манчестер Юнайтед на чемпіонство наступного сезону 197
21:09 Навколо спорту Фанати Динамо повісили Мораеса 358
20:56 Футбол Шальке не отримував пропозицій щодо трансферу Коноплянки 228
20:41 Футбол Зоря — ФК Львів: огляд матчу 415
20:31 Футбол Динамо в напруженому матчі зіграло внічию з Шахтарем 362
20:30 Футбол Динамо - Шахтар 0:0. ЯК ЦЕ БУЛО 1898 1
20:13 Навколо спорту Фанати Динамо вшанували Максима Чайку 340
20:00 Теніс Підсумковий турнір ATP відбудеться у Турині 199
19:44 Футбол Олександрія — Маріуполь: огляд матчу 235
19:22 Футбол Динамо перегляне нігерійського захисника 511
19:16 Футбол Гравець Баварії може перейти в Ювентус 569
19:00 Футбол Олександрія переграла Маріуполь 272
18:53 Футбол Зоря на останніх хвилинах переграла ФК Львів 349
18:19 Футбол Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція матчу 25 туру УПЛ 419
17:47 Блог МанСіті - МЮ: відео-трейлер у стилі Месників 256
17:43 Плавання Олімпійська чемпіонка завершила кар'єру у 24 роки 342
17:28 Футбол Динамо — Шахтар: стартові склади команд 2130
17:15 Футбол Матч Динамо — Шахтар викликав ажіотаж 1267
16:39 Футбол Зоря – ФК Львів: стартові склади 396

Калініна пробилася до другого кола на турнірі в США

Сьогодні 22:06 157 0
Українка — чинна фіналістка турніру
Калініна пробилася до другого кола на турнірі в США

133-а ракетка світу Ангеліна Калініна пробилася до другого кола ґрунтового турніру серії ITF W80 в американському Шарлоттсвілі.

У першому раунді вона обіграла 738-й номер світового рейтингу новозеландку Ерін Рутліфф, яка стала однією з переможниць кваліфікації, з рахунком 6:2, 6:4.

У цьому матчі українка зробила 5 брейків, віддавши свою подачу двічі.

  Читайте такожПідсумковий турнір ATP відбудеться у Турині

У другому раунді змагань Калініна зіграє проти Луїзи Чиріко зі США, яку обігравала минулого тижня.

Нагадаємо, Калініна — чинна фіналістка турніру в Шарлоттсвілі.

Раніше Ястремська покинула турнір в Стамбулі, а Козлова пробилася до наступного раунду.

Джерело - Чемпіон.

#Калініна, #ITF W80, #Шарлотсвілл
Коментарі ()