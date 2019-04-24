Українка — чинна фіналістка турніру

133-а ракетка світу Ангеліна Калініна пробилася до другого кола ґрунтового турніру серії ITF W80 в американському Шарлоттсвілі.

У першому раунді вона обіграла 738-й номер світового рейтингу новозеландку Ерін Рутліфф, яка стала однією з переможниць кваліфікації, з рахунком 6:2, 6:4.

У цьому матчі українка зробила 5 брейків, віддавши свою подачу двічі.

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У другому раунді змагань Калініна зіграє проти Луїзи Чиріко зі США, яку обігравала минулого тижня.

Нагадаємо, Калініна — чинна фіналістка турніру в Шарлоттсвілі.

Раніше Ястремська покинула турнір в Стамбулі, а Козлова пробилася до наступного раунду.

Джерело - Чемпіон.