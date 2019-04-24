133-а ракетка світу Ангеліна Калініна пробилася до другого кола ґрунтового турніру серії ITF W80 в американському Шарлоттсвілі.
У першому раунді вона обіграла 738-й номер світового рейтингу новозеландку Ерін Рутліфф, яка стала однією з переможниць кваліфікації, з рахунком 6:2, 6:4.
У цьому матчі українка зробила 5 брейків, віддавши свою подачу двічі.
Читайте також: Підсумковий турнір ATP відбудеться у Турині
У другому раунді змагань Калініна зіграє проти Луїзи Чиріко зі США, яку обігравала минулого тижня.
Нагадаємо, Калініна — чинна фіналістка турніру в Шарлоттсвілі.
Раніше Ястремська покинула турнір в Стамбулі, а Козлова пробилася до наступного раунду.
Джерело - Чемпіон.