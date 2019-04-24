У Лондона завершується контракт 2020 року

Nitto ATP Finals змінить прописку наступного сезону переїде з Лондона до Турина.

Про це повідомляє SuperTennis TV на сторінці в Twitter.

В Італії змагання відбуватимуться з 2021 року по 2025-й.

У Великій Британії турнір вперше провели 2009 року, а останній його сезон на корті арени O2 за чинним контрактом буде 2020 року.

Актуально: Козлова переграла росіянку на турнірі в Стамбулі

TUTTO VERO

😍 I migliori 8 tennisti del mondo a Torino per le #ATPFinals dal 2021 al 2025!



🌟 La città italiana sarà la nuova sede del Masters finale dell'@ATP_Tour fino al 2025! 🌟#tennis pic.twitter.com/3eHin9c4W7 — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) 24 квітня 2019 р.

Головними фаворитами журналісти називали італійський Турин і столицю Японії Токіо. З 1970 року, коли був заснований турнір, у підсумковий чемпіонат стартував у 14 різних містах.

Відомо, що минулого сезону дохід, який приніс в загальну скарбничку ATP-туру ($ 144 мільйони) турнір у Лондоні, склав 15%. Італійські джерела повідомляють, що мер міста Турин може запропонувати щорічний дохід близько € 15 мільйонів протягом 5 сезонів.

Нагадаємо, Ястремська програла матч першого кола на турнірі в Стамбулі.

Джерело - Чемпіон.