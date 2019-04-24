Козлова переграла росіянку на турнірі в Стамбулі

Українська тенісистка Катерина Козлова виграла матч першого кола ґрунтового турніру категорії International в Стамбулі.

У стартовому поєдинку українка грала краще росіянки Анастасії Потапової, яка знялася по ходу другого сету.

TEB BNP Paribas Istanbul Cup - International

Стамбул, Туреччина

Призовий фонд $250,000

грунт, перше коло

24 квітня

Катерина Козлова (Україна) - Анастасія Потапова (Росія) - 6:3, 1:0 (відмова)

Нагадаємо, Ястремська програла матч першого кола на турнірі в Стамбулі.

Джерело - Чемпіон.