Козлова переграла росіянку на турнірі в Стамбулі

Українська тенісистка Катерина Козлова виграла матч першого кола ґрунтового турніру категорії International в Стамбулі.
У стартовому поєдинку українка грала краще росіянки Анастасії Потапової, яка знялася по ходу другого сету.
TEB BNP Paribas Istanbul Cup - International
Стамбул, Туреччина
Призовий фонд $250,000
грунт, перше коло
24 квітня
Катерина Козлова (Україна) - Анастасія Потапова (Росія) - 6:3, 1:0 (відмова)
Нагадаємо, Ястремська програла матч першого кола на турнірі в Стамбулі.
Джерело - Чемпіон.