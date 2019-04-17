Фінальний турнір ATP може покинути Британію

Функціонери АТР не збирається продовжувати контракт з Лондоном на проведення Підсумкового турніру АТР. Останній розіграш за старим контрактом АТР Finals повинен відбутися в столиці Англії 2020 року.

Про це повідомляє The Telegraph

Головним кандидатом на організацію наступного подібного тенісного турніру є Турин, який хоче підписати 5-річну угоду з АТР. Мер Кьра Апендіно пообіцяв виділяти 5 мільйонів євро на щорічну організацію.

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Другим претендентом називають Токіо, де відбувався перший в історії розіграш ATP Finals.

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Заззначимо, що чемпіонат проводиться протягом 49 років. Єдиним 6-разовим володарем є швейцарець Роджер Федерер.

Нагадаємо, чотири українки зіграють в основній сітці Ролан Гаррос.

Джерело - iSport.