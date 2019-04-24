Ястремська відкриє грунтовий сезон грою проти Младенович

18-річна одеситка стартує на турнірі в Стамбулі

Третя ракетка України Даяна Ястремська у першому колі TEB BNP Paribas Istanbul Cup зіграє проти француженки Крістіни Младенович.

Гра відбудеться у середу, 24 квітня не раніше 11:00 за київським часом.

Зазначимо, що раніше суперниці між собою не грали.

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Онлайн-трансляцію поєдинку 1/16 фіналу в Стамбулі Ястремська - Младенович можна буде переглянути на Чемпіоні.

Нагадаємо, Ястремська не втратила позицій в оновленому рейтингу WTA.

Напередодні Леся Цуренко в Штутгарті несподівано поступилася Луарі Зігемунд з Німеччини.