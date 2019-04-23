Не пропустіть центральний матч УПЛ Динамо - Шахтар онлайн. Матч відбудеться 24.04.2019. Початок - 18:30.

Матч Динамо - Шахтар пряма онлайн-трансляція відбудеться на телеканалі 2+2.

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Нагадаємо, що дивитися онлайн трансляцію Динамо - Шахтар, матчу УПЛ можна починаючи з 18:20, а стартовий свисток пролунає о 18:30.

Раніше повідомлялося, що Динамо U-21 обіграло однолітків з Шахтаря.

Нагадаємо, щоДинамо оригінально прорекламувало матч проти Шахтаря.

Джерело - Чемпіон.