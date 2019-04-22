Світоліна, Цуренко і Ястремська зберегли позиції в рейтингу WTA

22 квітня оприлюднили оновлений рейтинг WTA.
Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Даяна Ястремська зберегли позиції в рейтингу. Натомість Катерина піднялася на два рядки.
До вашої уваги повний рейтинг.
Актуально: Лопатецька програла у фіналі турніру ITF на Сардинії
WTA Tour Singles Rankings
22 квітня
1. (1) Наомі Осака
2. (2) Симона Халеп
3. (3) Петра Квітова
4. (4) Кароліна Плішкова
5. (5) Анджелік Кербер
6. (6) Еліна Світоліна
7. (7) Кікі Бертенс
8. (8) Слоун Стівенс
9. (9) Барті Ешлі
10. (10) Арина Соболенко
...
26. (26) Леся Цуренко
37. (37) Даяна Ястремська
91. (93) Катерина Козлова
133 (135) Ангеліна Калініна
172. (171) Катаріна Завацька
249. (245) Марта Костюк
252 (251) Дар'я Лопатецька
289. (286) Валерія Страхова
305. (304) Ольга Янчук
308. (307) Катерина Бондаренко
347. (345) Ганна Позніхіренко
475. (489) Дар'я Снігур
543. (586) Анастасія Шошина
584. (579) Марина Чернишова
595. (543) Анастасія Васильєва
606. (600) Надія Кіченок
612. (655) Маріанна Закарлюка
869. (866)Юлія Лиса
Нагадаємо, Австралія вперше за 26 років зіграє в фіналі Кубка Федерації.
Джерело - Чемпіон.