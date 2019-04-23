Цуренко програла Зігемунд і вилетіла з турніру в Штутгарті

Українська тенісистка Леся Цуренко на турнірі WTA Premier у Штутгарті програла німкені Лаурі Зігемунд вже в першому колі змагання. Обидва сети німецька тенісистка виграла з однаковим рахунком 6:2.
Раніше українка вже зустрічалася з Зігемунд на турнірі в Чарльстоні у 2017 році і теж поступилася.
Українка потрапила в основну сітку після того, як від участі на турнірі відмовилася Еліна Світоліна, щоб відновитися після пошкодження коліна.
Porsche Tennis Grand Prix - Premier
Штутгарт, Німеччина
Ґрунт (зал), одиночний розряд
Призовий фонд - $ 886,077
1/16 фіналу
23 квітня
Леся Цуренко — Лаура Зігемунд 0:2 (2:6, 2:6)
Нагадаємо, Катерина Завацька покинула розіграш турніру, програвши в першому раунді кваліфікації росіянці Анні Калінській.
Джерело - Чемпіон.