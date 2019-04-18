Світоліна відмовилася від участі в турнірі у Штутгарті

Шоста ракетка світу Еліна Світоліна знялася з грунтового турніру серії Premier в німецькому Штутгарті.

Про це повідомляє Великий теніс України.

За кар'єру українка раз виступала на цих змаганнях. У минулому сезоні вона дійшла до стадії чвертьфіналу, де поступилася француженці Каролін Гарсії.

Відзначимо, що Світоліна тривалий період часу не виходила на корти через проблеми зі здоров'ям.

Після турніру в Майамі українська тенісистка заявила про травму коліна і зараз активно займається його відновленням.

Еліна також повинна була зіграти на виставковому турнірі Tie Break Tens, однак тепер змагання в Штутгарті пройдуть без неї.

Наступним турніром в календарі українки є Mutua Madrid Open в Іспанії, який відбудеться 3-12 травня.

Нагадаємо, Світоліній пригрозили виключенням зі збірної України.

Джерело - Великий теніс України.