Цуренко зіграє в основній сітці на турнірі в Штутгарті

Перша ракетка України відмовилася від участі в змаганнях

Друга ракетка України Леся Цуренко розпочне ґрунтовий сезон на Прем'єрі в Німеччині.

Українська тенісистка потрапила в список учасниць основної сітки турніру в Німеччині після відмови від участі першої ракетки України Еліни Світоліної і Даніель Коллінс. Місце американки в основній сітці займе Се Шувей з Тайваню.

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Цуренко вдруге виступить на Porsche Tennis Grand Prix. 2010 року українка поступилася на старті кваліфікації.

Також зазначимо, що за місце в основній сітці змагань у Штутгарті боротиметься Катаріна Завацька.

Нагадаємо, Цуренко припинила співпрацю з тренером.

Джерело - Чемпіон.