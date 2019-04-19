Українка поступилася румунці

П'ята ракетка України Ангеліна Калініна зупинилася в другому колі на турнірі ITF World Tennis Tour з призовим фондом $ 80,000.

Українська тенісистка, яка отримала третій номер посіву, поступилася румунці Олені-Габріелі Русе - 6:7 (2), 2:6.

У минулому сезоні Калініна зустрічалася зі своєю суперницею на старті кваліфікації US Open і святкувала перемогу в двох сетах. Також нагадаємо, що найкращим результатом українки в Дотанч було друге коло 2014 та 2017 року.

Наступним турніром, на якому виступить Ангеліна, стане 80-тисячник в Шарлоттсвіллі, де торік вона стала фіналісткою.

Нагадаємо, Цуренко замість Світоліної зіграє на турнірі в Штутгарті.

Джерело - Чемпіон.