Цуренко дізналася ім'я суперниці на турнірі в Штутгарті

Українка в основній сітці замінила Еліну Світоліну

На Прем'єрі в Німеччині відбулося жеребкування в одиночному розряді.

У першому колі змагань Леся Цуренко зустрінеться з володаркою wild card німкенею Лаурою Зігемунд. 2017 року німкеня обіграла нашу тенісистку на старті аналогічного Прем'єра в Чарльстоні.

Актуально: Завацька програла росіянці у першому колі кваліфікації в Штутгарті

Porsche Tennis Grand Prix - Premier

Штутгарт, Німеччина

Ґрунт (зал), одиночний розряд

Призовий фонд - $ 886,077

Нагадаємо, що українка потрапила в основну сітку після того, як від участі на турнірі відмовилася Еліна Світоліна.

Джерело - Чемпіон.