Цуренко дізналася ім'я суперниці на турнірі в Штутгарті

На Прем'єрі в Німеччині відбулося жеребкування в одиночному розряді.
У першому колі змагань Леся Цуренко зустрінеться з володаркою wild card німкенею Лаурою Зігемунд. 2017 року німкеня обіграла нашу тенісистку на старті аналогічного Прем'єра в Чарльстоні.
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Porsche Tennis Grand Prix - Premier
Штутгарт, Німеччина
Ґрунт (зал), одиночний розряд
Призовий фонд - $ 886,077
Нагадаємо, що українка потрапила в основну сітку після того, як від участі на турнірі відмовилася Еліна Світоліна.
Джерело - Чемпіон.