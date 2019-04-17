Чотири українки зіграють в основній сітці Ролан Гаррос

Відразу чотири українські тенісистки виступлять в основній сітці ґрунтового Мейджора Ролан Гаррос.
Вони потрапили в офіційний заявковий лист турніру.
В основній сітці стартують Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Даяна Ястремська та Катерина Козлова.
Всього на основну сітку турніру заявлені 108 спортсменок. З кваліфікаційних матчів виступу на турнірі почнуть Катаріна Завацька і Ангеліна Калініна.
Ролан Гаррос відбудеться з 26 травня по 8 червня, а чинною переможницею турніру є румунка Симона Халеп.
Нагадаємо, Світоліна піднялася на одну сходинку в оновленому рейтингу WTA.
Тим часом Лопатецька може дебютувати на турнірі WTA.
Джерело - Чемпіон.