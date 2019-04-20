Лопатецкая проведе вже четвертий фінал цього року

Українська тенісистка Дарина Лопатецька вийшла у фінал турніру серії ITF World Tennis Tour в Санта Маргеріта ді Пула, Італія. У півфіналі українка перемогла Кімберлі Циммерман з Бельгії.

Українка у важкій боротьбі перемогла в трьох сетах з рахунком 6:4, 1:6, 6:4.

У фінальному матчі Дарина зустрінеться з другою сіяною голландкою Аранчею Рус, яка перемогла третю ракетку турніру Катінку фон Дайхманн з Ліхтенштейну.

ITF

Італія. Санта Маргеріта ді Пула.

1/2 фіналу

20 квітня

Дарина Лопатецька (Україна) - Кімберлі Ціммерманн (Бельгія) 2:1 (6:4, 1:6, 6:4)

Нагадаємо, Калініна програла в другому колі на турнірі в США.

Раніше повідомлялося, що Цуренко замість Світоліної зіграє на турнірі в Штутгарті.

Джерело - Чемпіон.