Українська тенісистка Дарина Лопатецька вийшла у фінал турніру серії ITF World Tennis Tour в Санта Маргеріта ді Пула, Італія. У півфіналі українка перемогла Кімберлі Циммерман з Бельгії.
Українка у важкій боротьбі перемогла в трьох сетах з рахунком 6:4, 1:6, 6:4.
У фінальному матчі Дарина зустрінеться з другою сіяною голландкою Аранчею Рус, яка перемогла третю ракетку турніру Катінку фон Дайхманн з Ліхтенштейну.
ITF
Італія. Санта Маргеріта ді Пула.
1/2 фіналу
20 квітня
Дарина Лопатецька (Україна) - Кімберлі Ціммерманн (Бельгія) 2:1 (6:4, 1:6, 6:4)
Нагадаємо, Калініна програла в другому колі на турнірі в США.
Раніше повідомлялося, що Цуренко замість Світоліної зіграє на турнірі в Штутгарті.
Джерело - Чемпіон.