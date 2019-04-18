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Світоліна загнала себе до сьомого поту на тренуваннях
Еліна Світоліна

Шоста ракетка світу Еліна Світоліна продовжує підготовку до ґрунтової частини сезону.

На своїй сторінці в Instagram українка опублікувала фотографії старанного заняття на велотренажері, а також роботу на корті зі спаринг-партнерами.

Нагадаємо, що Світоліна налетіла на бойфренда та залилася заразливим сміхом.

Раніше Світоліній пригрозили виключенням зі збірної України.

 

Джерело - Чемпіон.

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#Світоліна
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