Мій профіль
Жеребкування півфіналів Кубку України. НАЖИВО
Сьогодні 12:15 102
Світоліна піднялася на одну сходинку, Козлова — відіграла сім. Оновлений рейтинг WTA
Сьогодні 12:09 280
Ломаченко проти Кролли, Берінчик проти Аракави та повернення Постола. У квітні українські боксери проведуть 9 боїв
Сьогодні 11:05 2321
Жеребкування півфіналу Кубка України: текстова онлайн-трансляція
Сьогодні 09:56 527
Договірний матч Зорі U-21 намагалися організувати екс-арбітр і колишній футболіст
Сьогодні 09:54 476
Шахтар - Динамо: серія пенальті та огляд матчу
Вчора 21:32 1244
Далі без Динамо. Визначилися усі півфіналісти Кубку України
Вчора 20:34 858
Шахтар вигриз перемогу в Динамо в серії післяматчевих пенальті. Як це було
Вчора 19:43 8366
Шахтар переміг Динамо в серії пенальті та вийшов у півфінал Кубка України
Вчора 19:42 7350 3
Шахтар - Динамо: стартові склади команд
Вчора 16:22 1795
Навколо спорту
Блоги
Шахтар - Динамо: як Ярмоленко заїхав по ногам Степаненку
Шахтар - Динамо: як Ярмоленко заїхав по ногам Степаненку Максим Буйдин
Вчора 11:59 1150
Мораес вже забивав у ворота Динамо. Знущальний гол гірника
Мораес вже забивав у ворота Динамо. Знущальний гол гірника Максим Буйдин
Вчора 11:46 1487
Дружина Морозюка розкритикувала ненатуральність сучасних дівчат
Дружина Морозюка розкритикувала ненатуральність сучасних дівчат Максим Буйдин
Вчора 11:01 1363
Годін, Облак? Не чули. Мессі познущався над обороною Атлетіко
Годін, Облак? Не чули. Мессі познущався над обороною Атлетіко Максим Буйдин
Вчора 10:31 1599
Маліновський отримав пряму червону картку за зухвалий фол в матчі з Гентом
Маліновський отримав пряму червону картку за зухвалий фол в матчі з Гентом Стас Лысак
06.04.2019 23:44 1387
10 років тому Графіте забив один з найкращих голів 21 століття
10 років тому Графіте забив один з найкращих голів 21 століття Максим Буйдин
06.04.2019 20:30 1185
Українська хокейна ліга з благодійним фондом провели відкрите тренування для дітей з інвалідністю
Українська хокейна ліга з благодійним фондом провели відкрите тренування для дітей з інвалідністю Андрій Твердохліб
06.04.2019 20:05 1358
В Нідерландах арбітр відправив у нокаут футболіста
В Нідерландах арбітр відправив у нокаут футболіста Максим Буйдин
06.04.2019 19:44 1452
Милота дня: Роналду вчить 1,5-річного сина грати у футбол
Милота дня: Роналду вчить 1,5-річного сина грати у футбол Максим Буйдин
06.04.2019 18:38 1056
Ярмоленко поділився фото з вечері разом з партнерами по Вест Гему
Ярмоленко поділився фото з вечері разом з партнерами по Вест Гему Максим Буйдин
06.04.2019 16:52 918
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:15 Футбол Жеребкування півфіналів Кубку України. НАЖИВО 102
12:09 Теніс Світоліна піднялася на одну сходинку, Козлова — відіграла сім. Оновлений рейтинг WTA 280
11:52 Футбол Вперше в історії півфіналів Кубка України зіграє два клуби з першої ліги 704
11:37 Футбол Шахов допоміг ПАОКу перемогти Ламію 413
11:27 Футбол Екс-гравець Динамо приніс перемогу Антверпену над Андерлехтом 725
11:05 Бокс Ломаченко проти Кролли, Берінчик проти Аракави та повернення Постола. У квітні українські боксери проведуть 9 боїв 2321
10:58 Футбол Хацкевич прокоментував поразку від Шахтаря в мікс-зоні 812
10:43 Футбол Гравцям Зорі U-21 виплатили премію за викриття договірного матчу 658
10:29 Футбол Матч Шахтар — Динамо став найгрубішим в історії Кубка України 837
10:09 Навколо спорту Спеціалісти ВАДА готові приїхати, щоб взяти аналізи у кандидатів в Президенти України 342
09:56 Футбол Жеребкування півфіналу Кубка України: текстова онлайн-трансляція 527
09:54 Футбол Договірний матч Зорі U-21 намагалися організувати екс-арбітр і колишній футболіст 476
09:45 Хокей Визначилиися всі учасники плей-оф Кубку Стенлі 473
09:36 Баскетбол Атланта Леня програла Мілуокі 318
09:20 Футбол Гармаша вилучили у грі з Шахтарем через сім років після матчу імені Вакса 1176
08:56 Інше Порошенко готовий пройти медогляд під контролем ВАДА 618
08:42 Теніс Завацька знищила суперницю в стартовому матчі на турнірі у Швейцарії 1127
08:28 Футбол Динамо назвало причини, через які Хацкевич не прийшов на прес-конференцію 1801
08:06 Футбол Вотфорд — Вулвергемптон: огляд матчу 587
07:51 Блог Це я вмію краще за все: Мілевський у фірмовому стилі заробив пенальті 1621 1
07:10 Блог Гола дружина Морозюка розповіла про глистів 1255
06:48 Блог Шахтар - Динамо: серія пенальті 4256
7 Квітня 2019
23:40 Футбол Сельта здолала Реал Сосьедад, Бетіс дотис Вільяреал. Результати матчів 31 туру Ла-Ліги 2403
23:28 Футбол Наполі в більшості не зміг дотиснути Дженоа 580
23:04 Футбол Мілевський допоміг Динамо Бресту здолати Дняпро 691

Світоліна піднялася на одну сходинку, Козлова — відіграла сім. Оновлений рейтинг WTA

Сьогодні 12:09 280 0
Оновлений рейтинг WTA на Чемпіоні
Світоліна піднялася на одну сходинку, Козлова — відіграла сім. Оновлений рейтинг WTA

Еліна Світоліна та Катерина Козлова зуміла покращити свої досягнення в оновленому рейтингу WTA від 8 квітня.

Так, Еліа Світоліна піднялася на 6-у сходинку, а Козлова, яка на турнірі в Чарльстоні пройшла кваліфікацію і вийшла до другого кола в основі, поліпшила свій результат на сім рядків. Дві ніші українки з ТОП-100 - Леся Цуренко і Даяна Ястремська зберегли позиції - 26 і 37 відповідно.

Рейтинг WTA

8 квітня

1. (1) Наомі Осака

2. (2) Симона Халеп

3. (3) Петра Квітова

4. (4) Кароліна Плішкова

5. (5) Анджелік Кербер

6. (7) Еліна Світоліна

7. (6) Кікі Бертенс

8. (8) Слоун Стівенс

9. (9) Барті Ешлі

10. (10) Арина Соболенко

...

26. (26) Леся Цуренко

37. (37) Даяна Ястремська

92. (99) Катерина Козлова

123. (125) Ангеліна Калініна

177. (173) Катаріна Завацька

245. (245) Марта Костюк

255. (255) Дар'я Лопатецька

287. (288) Валерія Страхова

305. (305) Катерина Бондаренко

312. (310) Ольга Янчук

345. (347) Ганна Позніхіренко

542. (512) Анастасія Васильєва

578. (573) Марина Чернишова

589. (583) Анастасія Шошина

601. (-) Надія Кіченок

657. (654) Маріанна Закарлюка

858. (856) Юлія Лиса

Нагадаємо, що минулого тижня стало відомо про закінчення співпраці Лесі Цуренко з італійським тренером Адріано Альбанезі, а Марта Костюк завершила роботу з українцем Дмитром Брічеком.

Джерело - Чемпіон.

#WTA, #Козлова, #Цуренко, #Світоліна, #Ястремська
Коментарі ()