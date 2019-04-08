Оновлений рейтинг WTA на Чемпіоні

Еліна Світоліна та Катерина Козлова зуміла покращити свої досягнення в оновленому рейтингу WTA від 8 квітня.

Так, Еліа Світоліна піднялася на 6-у сходинку, а Козлова, яка на турнірі в Чарльстоні пройшла кваліфікацію і вийшла до другого кола в основі, поліпшила свій результат на сім рядків. Дві ніші українки з ТОП-100 - Леся Цуренко і Даяна Ястремська зберегли позиції - 26 і 37 відповідно.

Рейтинг WTA

8 квітня

1. (1) Наомі Осака

2. (2) Симона Халеп

3. (3) Петра Квітова

4. (4) Кароліна Плішкова

5. (5) Анджелік Кербер

6. (7) Еліна Світоліна

7. (6) Кікі Бертенс

8. (8) Слоун Стівенс

9. (9) Барті Ешлі

10. (10) Арина Соболенко

...

26. (26) Леся Цуренко

37. (37) Даяна Ястремська

92. (99) Катерина Козлова

123. (125) Ангеліна Калініна

177. (173) Катаріна Завацька

245. (245) Марта Костюк

255. (255) Дар'я Лопатецька

287. (288) Валерія Страхова

305. (305) Катерина Бондаренко

312. (310) Ольга Янчук

345. (347) Ганна Позніхіренко

542. (512) Анастасія Васильєва

578. (573) Марина Чернишова

589. (583) Анастасія Шошина

601. (-) Надія Кіченок

657. (654) Маріанна Закарлюка

858. (856) Юлія Лиса

Нагадаємо, що минулого тижня стало відомо про закінчення співпраці Лесі Цуренко з італійським тренером Адріано Альбанезі, а Марта Костюк завершила роботу з українцем Дмитром Брічеком.

Джерело - Чемпіон.