Світоліній пригрозили виключенням зі збірної України

Першу ракетку України та шосту ракетку світу Еліну Світоліну можуть виключити зі збірної України.

Про це повідомив віце-президент ФТУ Євген Зукін в інтерв'ю DolgopolovaLi.

"На наступному засіданні президії ФТУ будемо розглядати питання про подальші виступи Еліни Світоліної в Кубку Федерації: запрошувати чи не запрошувати її в майбутньому. Кожен повинен нести відповідальність за свої дії.

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Федерація тенісу України нікого не змушує грати за національну команду. Якщо гравець каже: "Я не хочу, я не можу", ми не починаємо його змушувати. Хоча для цього є багато важелів впливу. Але ми не один з них не використовуємо. Якщо людина не хоче - не треба. В команді не потрібна людина, яка не хоче грати.

Чудово ставлюся до Світоліної, як до людини, - вона прекрасна дівчина. Але я нагадаю, що на відміну від тієї ж Ястремської, яка розвивалася без допомоги ФТУ, спонсором Еліни був Юрій Сапронов, перший віце-президент федерації на той момент. Виходить, що вона вирощена Федерацією тенісу України, від початку і до кінця", - сказав Зукін.