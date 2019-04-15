Мій профіль
Стаховський програв у фіналі турніру в Тайвані
Вчора 12:19 1079
Завацька та Лопатецька оновили найкращі результати в кар'єрі
Сьогодні 11:31 166
Стаховський піднявся на 9 позицій в рейтингу ATP
Сьогодні 11:13 250
Дерев'янчекно здобув перемогу та претендує на титул IBF
Вчора 09:16 1473
Беленюк став триразовим чемпіоном Європи з боротьби
13.04.2019 20:51 1221
Убивчий третій раунд від Ломаченка. Кроллу врятував гонг
13.04.2019 10:06 2702
Ломаченко нокаутував Кроллу: як це бачив рефері
13.04.2019 09:45 3150
Ломаченко нокаутував Кроллу та захистив титули чемпіона світу
13.04.2019 07:40 21790
Донбас став чемпіоном Української хокейної ліги
12.04.2019 21:02 1681
Ломаченко - Кролла: британець важчий за українського чемпіона
12.04.2019 13:03 2261
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:31 Футбол Трансляція Ювентус - Аякс: онлайн 16.04.2019 77
11:31 Теніс Завацька та Лопатецька оновили найкращі результати в кар'єрі 166
11:25 Футбол Трансляція Барселона - Манчестер Юнайтед: онлайн 16.04.2019 206
11:16 Футбол Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 174148
11:15 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 298281
11:13 Теніс Стаховський піднявся на 9 позицій в рейтингу ATP 250
10:59 Футбол Тендер єдиного телепул УПЛ майже зірваний 335
10:49 Футбол Колишній гравець Динамо потребує на допомогу 378
10:29 Футбол Мбаппе про поразку від Лілля: Ми все одно будемо чемпіонами 418
10:16 Футбол Кварцяний: Якщо фанати захочуть ходити на стадіон, то може футболісти стануть грати краще 1176
09:59 Хокей Став відомий склад збірної гравців УХЛ на матч проти збірної України 523
09:45 Блог 21 матч, 105 шайб, характер дебютанта і золото Донбасу - що потрібно знати про плей-оф в сезоні 2018/19 442
09:35 Футбол ПСЖ зазнав найбільшої поразки в XXI сторіччі 1734
09:23 ММА Нурмагомедов розповів про ймовірність реваншу з Мак-Грегором 535
09:22 Блог Підтримай Олександра Усика в США 25 травня 4058
09:00 Футбол Шахтар намагався підписати екс-гравця Динамо 1676
08:51 ММА Мак-Грегор не визнає Нурмагомедова найкращим грепплером 439
08:37 Футбол Лілль — ПСЖ: огляд матчу 881
08:13 Футбол Севідова можуть відсторонити від футболу назавжди 1622
07:00 Футбол Чорноморець - Олімпік 1:1. Огляд матчу 1053
06:30 Футбол Крістал Пелес — Манчестер Сіті 1:3. Огляд матчу 683
06:00 Футбол Арсенал - Ворскла 1:0. Огляд матчу 649
14 Квітня 2019
23:38 Футбол Ліверпуль — Челсі 2:0. Огляд матчу 746
23:38 Футбол Валенсія перемогла Леванте у 32 турі Ла-Ліги 1604
23:24 Футбол Інтер здолав Фрозіноне у 32 турі Серії А 268

Стаховський піднявся на 9 позицій в рейтингу ATP

Сьогодні 11:13 250 0
Українець зіграв у фіналі турніру в Тайвані
Стаховський піднявся на 9 позицій в рейтингу ATP

За підсумками минулого тижня фіналіст Челленджера в Тайбеї Сергій Стаховський піднявся з 124-го місця на 115-е.

Перша десятка світового рейтингу залишилася незмінною.

  АктуальноСтаховський: Мої спроби виявилися невдалими

Emirates ATP Rankings

15 квітня

1 (1) Новак Джокович

2 (2) Рафаель Надаль

3 (3) Александр Звєрєв

4 (4) Роджер Федерер

5 (5) Домінік Тім

6 (6) Кеї Нісікорі

7 (7) Кевін Андерсон

8 (8) Стефанос Ціціпас

9 (9) Хуан Мартін дель Потро

10 (10) Джон Ізнер

...

115 (124) Сергій Стаховський

393 (395) Ілля Марченко

499 (502) Олександр Долгополов

523 (524) Артем Смірнов

579 (580) Владислав Манафов

595 (596) Данило Каленіченко

Нагадаємо, Стаховський втретє став батьком.

Джерело - Чемпіон.

#Стаховський, #ATP, #Emirates ATP Rankings
Коментарі ()