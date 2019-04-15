Стаховський піднявся на 9 позицій в рейтингу ATP

Українець зіграв у фіналі турніру в Тайвані

За підсумками минулого тижня фіналіст Челленджера в Тайбеї Сергій Стаховський піднявся з 124-го місця на 115-е.

Перша десятка світового рейтингу залишилася незмінною.

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Emirates ATP Rankings

15 квітня

1 (1) Новак Джокович

2 (2) Рафаель Надаль

3 (3) Александр Звєрєв

4 (4) Роджер Федерер

5 (5) Домінік Тім

6 (6) Кеї Нісікорі

7 (7) Кевін Андерсон

8 (8) Стефанос Ціціпас

9 (9) Хуан Мартін дель Потро

10 (10) Джон Ізнер

...

115 (124) Сергій Стаховський

393 (395) Ілля Марченко

499 (502) Олександр Долгополов

523 (524) Артем Смірнов

579 (580) Владислав Манафов

595 (596) Данило Каленіченко

Нагадаємо, Стаховський втретє став батьком.

Джерело - Чемпіон.