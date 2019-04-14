Стаховський програв у фіналі турніру в Тайвані

Українець бився вперше в сезоні у фіналі змагань

Перша ракетка України Сергій Стаховський провів перший фінал цього сезону. На турнір в Тайбеї він протистояв австрійцю Деннісу Новаку.

Спортсмени стартували у парному розряді однією командою і тоді в першому матчі програли.

Тенісисти провели на корті понад годину. За весь поєдинок українцеві не вдалося заробити жодного брейка, а Новак оформив три брейка за матч.

Востаннє Стаховський виступав у фіналі Челленджера в одиночному розряді минулого року в Ілклі, де в матчі за титул обіграв Оскара Отте з Німеччини.

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Тайбей, Тайвань

Хард, одиночний розряд

Призовий фонд - $ 162,480

Фінал

Денніс Новак — Сергій Стаховський 6:2, 6:4

Нагадаємо, Лопатецька може дебютувати на турнірі WTA.

Джерело - Чемпіон.