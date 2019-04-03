Мій профіль
У Запоріжжі завадили проведенню договірного матчу
Вчора 19:06 1414
ФФУ надала УЄФА пояснення щодо натуралізації Мораеса
Вчора 19:38 1804
Збільшилась вартість трансляції телеканалів Футбол
Вчора 15:14 1514
Динамо продало Че Че в Сан-Паулу
01.04.2019 19:15 1736
Усик провів дуель поглядів з Вірастюком
01.04.2019 13:49 2891 1
Юнацька збірна України пробилася на Євро-2019
31.03.2019 16:13 2459
Українки здобули золото чемпіонату Європи з карате
31.03.2019 10:36 966
Абраменко та Костевич здобули спортивний Оскар України
31.03.2019 09:59 857
Гвоздик переміг Нгумбу. Відео бою
31.03.2019 07:22 2849
Гвоздик захистив титул WBC, перемігши технічним нокаутом Нгумбу
31.03.2019 06:52 1523
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:46 Хокей Донбас - Дніпро 1:2. Огляд пешого фінального матчу плей-оф УХЛ 40
12:27 Бокс З'явилося офіційне промо бою Ломаченко - Кролла 528
12:11 Баскетбол Лень набрав 21 очко в матчі проти Сан-Антоніо 252
11:50 Навколо спорту Стаховський втретє став батьком 144
11:44 Футбол Мілан - Удінезе 1:1. Огляд матчу 228
11:27 Футбол Львів - Маріуполь: анонс і прогноз матчу УПЛ 199
11:14 Хокей Дніпро на виїзді сенсаційно переграв Донбас і повів у фінальній серії плей-оф 391
10:50 Теніс Козлова - Плішкова. Огляд переможного матчу українки 327
10:45 Футбол Сульшер: У нас більше немає права на помилку 354
10:30 Баскетбол Оклахома переграла Лейкерс, Х'юстон розгромив Сакраменто. Результати матчів НБА 252
10:10 Футбол Вільярреал - Барселона 4:4. Огляд матчу 691
09:52 Баскетбол Дніпро переграв Одесу і став останнім півфіналістом Суперліги 288 2
09:28 Футбол Зоря - Динамо: анонс і прогноз матчу 371
09:09 Футбол Карпати - Ворскла 4:0. Огляд матчу 548
08:51 Теніс Цуренко припинила співпрацю з тренером 624
08:41 Футбол Барселона на останніх хвилинах врятувалася в матчі проти Вільярреала 417
08:21 Футбол Олександрія - Шахтар: анонс і прогноз матчу 524
08:08 Футбол Вулвергемптон - Манчестер Юнайтед 2:1. Огляд матчу 550
2 Квітня 2019
23:57 Теніс Козлова здолала Плішкову і пробилася до другого кола на турнірі в Чарльстоні 818
23:42 Футбол Вулвергемптон переміг Манчестер Юнайтед 605
23:30 Футбол Оклахома - Лейкерс: онлайн-трансляція матчу НБА 469
23:29 Футбол Генк з Маліновським програв Антверпену 913
22:57 Бокс Ломаченко назвав найлегший бій в кар'єрі 910
22:41 Футбол Мілан зіграв внічию з Удінезе 467
22:20 Футбол Барселона хоче купити форварда Валенсії 662

Стаховський втретє став батьком

Сьогодні 11:50 144 0
Стаховський втретє став батьком

Український тенісист Сергій Стаховський втретє став батьком.

Про це повідомив сам спортсмен. 

"Хочу поділитися одним з найкращих днів у моєму житті! У минулі вихідні моя чарівна дружина Анфіса народила сина, Алекса. Мама та маленький відчуваються добре і вже повернулись додому.

Козацькому роду нема переводу", – написав Стаховський в Instagram.

Відзначимо, що в родині Стаховських це вже третя дитина. Сергій і Анфіса виховують доньку Таїсію і сина Никифора.

 
 
 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хочу поділитися одним з найкращіх днів у моєму житті !! У минулі вихідні моя чарівна дружина @anfistyle народила сина, Алекса,👦🏻🎊🎉🎊🎉. Мама та маленький відчуваються добре і вже повернулись додому. I would like to share one of the most joyful moments of my life❤️❤️. Over the past weekend my fantastic wife @anfistyle gave birth to a baby boy, Alex,👦🏻🎊🎉🎊🎉. Mum and little one are great and already joined the rest of our family at home. #Stako #stakhovsky #family #5ofus #love #proud #happy #father #стаховський #родина #любов #батько PS козацькому роду нема переводу 🇺🇦✊🏻🇺🇦

Допис, поширений Sergiy Stakhovsky/Стаховський (@stako_s)

Джерело - Чемпіон.

#Стаховський
Коментарі ()