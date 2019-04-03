Український тенісист Сергій Стаховський втретє став батьком.

Про це повідомив сам спортсмен.

"Хочу поділитися одним з найкращих днів у моєму житті! У минулі вихідні моя чарівна дружина Анфіса народила сина, Алекса. Мама та маленький відчуваються добре і вже повернулись додому. Козацькому роду нема переводу", – написав Стаховський в Instagram.

Відзначимо, що в родині Стаховських це вже третя дитина. Сергій і Анфіса виховують доньку Таїсію і сина Никифора.

Джерело - Чемпіон.