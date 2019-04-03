Український тенісист Сергій Стаховський втретє став батьком.
Про це повідомив сам спортсмен.
"Хочу поділитися одним з найкращих днів у моєму житті! У минулі вихідні моя чарівна дружина Анфіса народила сина, Алекса. Мама та маленький відчуваються добре і вже повернулись додому.
Козацькому роду нема переводу", – написав Стаховський в Instagram.
Відзначимо, що в родині Стаховських це вже третя дитина. Сергій і Анфіса виховують доньку Таїсію і сина Никифора.
Переглянути цей допис в Instagram
Хочу поділитися одним з найкращіх днів у моєму житті !! У минулі вихідні моя чарівна дружина @anfistyle народила сина, Алекса,👦🏻🎊🎉🎊🎉. Мама та маленький відчуваються добре і вже повернулись додому. I would like to share one of the most joyful moments of my life❤️❤️. Over the past weekend my fantastic wife @anfistyle gave birth to a baby boy, Alex,👦🏻🎊🎉🎊🎉. Mum and little one are great and already joined the rest of our family at home. #Stako #stakhovsky #family #5ofus #love #proud #happy #father #стаховський #родина #любов #батько PS козацькому роду нема переводу 🇺🇦✊🏻🇺🇦
Джерело - Чемпіон.