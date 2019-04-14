Стаховський: Мої спроби виявилися невдалими

Суперник Стаховського показав хорошу гру.

Про це український тенісист написав у своєму Twitter.

"Це був не той матч, на якій я сподівався. Але Денніс грав добре. Я намагався, але мені не вдалося. Дякую за вашу підтримку, це був достойний тиждень", - написав Стаховський.

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Українець програв супернику у двох сетах, що не зробивши жодного брейк по ходу поєдинку. Зустріч тривала трохи більше як годину.

Нагадаємо, Лопатецька може дебютувати на турнірі WTA.

Джерело - Чемпіон.