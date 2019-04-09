Першій ракетці України Сергію Стаховському не вдалося пройти до другого кола в парній сітці Челленджера в Тайвані.
Українець і його напарник Денніс Новак з Австрії зазнали поразки в матчі проти австрійсько-нідерландської пари Трістан-Самуель Вайссборн/Сандер Арендс - 6:3, 4:6, 4:10.
Арендс і Вайссборн, посіяні під четвертим номером, на вирішальному тай-брейку виконали чотири міні-брейка і на своїй подачі віддали тільки один розіграш.
Сергій Стаховський продовжить свій виступ на турнірі в одиночному розряді, де в першому матчі зустрінеться з французом Стефаном Робером.
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Тайбей, Тайвань
Хард, парний розряд
Призовий фонд - $ 162,480
Трістан-Самуель Вайссборн/Сандер Арендс - Сергій Стаховський/Денніс Новак 3:6, 6:4, 10:4
Раніше повідомлялося, Марченко зіграє вперше в сезоні.
Нагадаємо, Завацька розгромно програла у першому колі турніру в Лугано.
Джерело - Чемпіон.