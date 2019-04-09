Українець вилетів із парного турніру

Першій ракетці України Сергію Стаховському не вдалося пройти до другого кола в парній сітці Челленджера в Тайвані.

Українець і його напарник Денніс Новак з Австрії зазнали поразки в матчі проти австрійсько-нідерландської пари Трістан-Самуель Вайссборн/Сандер Арендс - 6:3, 4:6, 4:10.

Арендс і Вайссборн, посіяні під четвертим номером, на вирішальному тай-брейку виконали чотири міні-брейка і на своїй подачі віддали тільки один розіграш.

Сергій Стаховський продовжить свій виступ на турнірі в одиночному розряді, де в першому матчі зустрінеться з французом Стефаном Робером.

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TAIWAN SANTAIZI CHALLENGER - ATP Challenger Tour

Тайбей, Тайвань

Хард, парний розряд

Призовий фонд - $ 162,480

Трістан-Самуель Вайссборн/Сандер Арендс - Сергій Стаховський/Денніс Новак 3:6, 6:4, 10:4

Раніше повідомлялося, Марченко зіграє вперше в сезоні.

Нагадаємо, Завацька розгромно програла у першому колі турніру в Лугано.

Джерело - Чемпіон.