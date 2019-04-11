15-річна Дар'я Лопатецька вперше в кар'єрі може стартувати на турнірі серії WTA 125k Series з призовим фондом 115 000 $, який відбудеться на ґрунтових кортах в китайському Аньнін з 22 по 29 квітня.

Поки українка перебуває під другим номером в альтернативному списку на потрапляння в основну сітку змагань і, відповідно, їй потрібні дві відмови інших тенісисток, щоб вперше зіграти на турнірі такого рівня.

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Поки найбільшими змаганнями в кар'єрі Лопатецької були 60-тисячники ITF в Сагеней, Торонто і Кіото. На турнір в Аньнін також заявлені дві тенісистки з топ-100 - Саманта Стосур і Чжу Лінь.

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У цьому сезоні Лопатецька вже виграла три титули на 25-тисячниках ITF і вперше піднялася на 255-е місце в рейтингу WTA. Всього в активі 15-річної тенісистки п'ять професійних титулів на турнірах ITF.

На цьому тижні Дар'я виступає на ґрунтовому турнірі ITF W25 в італійській Санта Маргеріта ді Пулі.

Нагадаємо, Ястремська за тиждень до Ролан Гаррос зіграє у Страсбурзі.

Джерело - ВТУ.