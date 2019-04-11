Спортсменка програла у другому колі змагань

Юна українка Дар'я Снігур завершила виступи на турнірі в Осаці.

У другому колі змагань 17-річна спортсменка зазнала поразки від представниці Південної Кореї Хан На Ре, посіяної під другим номером - 2:6, 2:6.

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Хан На Ре — Дар'я Снігур 6:2, 6:2

Відзначимо, що кореянка перервала переможну серію Снігур, яка становила одинадцять матчів поспіль. В середині березня киянка виграла 15-тисячник в Шарм-ель-Шейху (Єгипет), а минулого тижня стала чемпіонкою 25-тисячника в Касіві (Японія).

Джерело - Чемпіон.