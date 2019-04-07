Українка здобула перемогу на турнірі в Японії

Українська тенісистка Дар'я Снігур переможно завершила виступи на турнірі ITF World Tennis Tour в Японії з призовим фондом $ 25,000.

У фіалі киянка протистояла представниці Канади Ребеці Маріно. Спортсменки провела на корті більше ніж годин. У матчі українка перемогла 6:4, 6:2.

Снігур вперше виступала на 25-тисячнику. Раніше вона виграла два турніри з призовим фондом $ 15,000 торік в Анталії, а в березні цього сезону - в Шарм-ель-Шейху.

Завдяки перемозі Снігур заробила 50 очок і в понеділок, 15 квітня, повернеться у рейтинг WTA.

Нагадаємо, Ястремська взяла участь у пікантній фотосесії на пляжі Маямі.

Джерело - Чемпіон.