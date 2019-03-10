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Снігур стала чемпіонкою на турнірі в Єгипті

Сьогодні 12:44 710 0
16-річна українка увійде до ТОП-100 рейтингу ITF
Снігур стала чемпіонкою на турнірі в Єгипті

Дарина Снігур здобула перемогу на турнірі в Шарм-ель-Шейху.

У вирішальному матчі турніру ITF World Tennis Tour з призовим фондом $ 15,000 українка здобула перемогу над представницею Фінляндії Ооной Орпаной - 3:6, 6:3, 6:4.

Відзначимо, що Снігур потрапила в основну сітку турніру завдяки зарезервованому місці для гравців ТОП-100 юніорського рейтингу.

Також нагадаємо, що в грудні минулого року 16-річна киянка мала зустрінеться з фінкою в фіналі 15-тисячника в Туреччині, однак матч скасували через дощ. А в листопаді Снігур виграла свій дебютний титул також на харді в Анталії.

Завдяки перемозі в Шарм-ель-Шейху Дарина наступного тижня вперше увійде в ТОП-100 рейтингу ITF World Tennis, приєднавшись до Анастасії Шошиної та Марини Чернишової.

Нагадаємо, Чернишова тріумфувала на турнірі в Анталії.

Тим часом Цуренко пробилася до наступного кола на турнірі в Індіан-Веллс.

Джерело - Чемпіон.

#Снігур, #Теніс, #ITF
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