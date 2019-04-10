На турнірі ITF World Tennis Tour в Сандерленді британська тенісистка Тара Мур зуміла виграти матч, перебуваючи в одному м'ячі від сухої поразки.

479-а ракетка світу Мур поступалася за ходом матчу першого кола француженці Джесіці Понше 0:6 0:5 і 30:40 на своїй подачі, після чого, відігравши два матчболи (другий трапився також на подачі британки, за рахунку 2-5), зуміла переломити хід поєдинку і здобути в підсумку перемогу з рахунком 0:6 7:6 (9) 6:3.

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Схожий камбек стався 2004 року в першому колі Ролан Гаррос, коли 29-а ракетка світу американка Лайза Реймонд поступалася 0:6 0:5 словацькій тенісистці Любомирі Кургайцовій і, відігравши два матчболи, виграла поєдинок 0:6 7:5 6:3.

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26-річна Тара Мур виграла за кар'єру 9 одиночних турнірів ITF і ніколи не піднімалася вище 145-го рядка в рейтингу WTA.

Нагадаємо, Снігур стартувала з перемоги на турнірі ITF у Японії.

Джерело - Чемпіон.