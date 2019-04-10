Ястремська за тиждень до Ролан Гаррос зіграє у Страсбурзі

Українка побореться на турнірі WTA International.

Третя ракетка України Даяна Ястремська планує зіграти на турнірі WTA в Страсбурзі за тиждень до старту на Ролан Гаррос.

Таким чином, 18-річна українка зіграє під час ґрунтового сезону п'ять турнірів.

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22-28 квітня - WTA International в Стамбулі

06-12 травня - WTA Premier Mandatory в Мадриді

13-19 травня - WTA Premier 5 в Римі

20-26 травня - WTA International в Страсбурзі

27 травня-09 червня - Roland Garros

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У минулому році Ястремська за квітень і травень заробила лише 104 очки (фінал кваліфікації в Штутгарті і фінал 100-ка ITF в Кань-сюр-Мер) та зараз має дуже хороші шанси потрапити в посів на ґрунтовий мейджор. Від місця серед 32-х сіяних тенісисток Ястремській, яка посідає 37-у сходинку в рейтингу WTA, відокремлює 136 пунктів.

Нагадаємо, Ястремська взяла участь у пікантній фотосесії на пляжі Маямі.

Джерело - БТУ.