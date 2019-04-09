Дар'я Снігур продовжує переможну серію на японських кортах.
У матчі першого кола українська тенісистка здобула перемогу над японкою Міо Кодзакі, яка отримала wild card в основну сітку - 6:0, 6:2.
Наступною суперницею Снігур стане друга ракетка турніру Хан На Ре з Південної Кореї.
Fuji Yakuhin Cup - ITF World Tennis Tour
Осака, Японія
Хард, одиночний розряд
Призовий фонд - $ 25,000
Дар'я Снігур - Міо Кодзакі 6:0, 6:2
Нагадаємо, минулого тижня Снігур виграла титул в японському місті Касив.
Тим часом Стаховський покинув парний розряд турніру в Тайвані.
Джерело - Чемпіон.