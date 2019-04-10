Стаховський зіграє у третьому колі на турнірі в Тайбеї

Українець посіяний під другим номером

Перша ракетка України Сергій Стаховський стартував з перемоги на турнірі в Тайбеї.

Українець розпочав змагання в одиночному розряді з другого кола, де його суперником став 38-річний француз Стефан Робер. Українець здобув перемогу у двох сетах - 7:6 (2), 6:2.

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Для Стаховського і Робера це перший очний поєдинок. 38-річний француз, який в рейтингу ATP посідає 284-е місце, в поточному сезоні виграв лише 4 матчі на Челенджерах.

У третьому раунді українця чекає Максим Жанвье з Франції, якому Стаховський програв у першому раунді на турнірі в Сен-Брійо наприкінці березня.

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TAIWAN SANTAIZI CHALLENGER - ATP Challenger Tour

Тайбей, Тайвань

Хард, одиночний розряд

Призовий фонд - $ 162,480

Друге коло

Сергій Стаховський — Стефан Робер 7:6 (2), 6:2

Напередодні Сергій Стаховський зазнав поразки у першому колі турніру в парному розряді.

Джерело - Чемпіон.