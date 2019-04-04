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Сестри Кіченок програли у парному розряді на турнірі в Чарльстоні

Сьогодні 13:28 303 0
Українки поступилися другим сіяним
Сестри Кіченок програли у парному розряді на турнірі в Чарльстоні

Людмила та Надія Кіченок у парному розряді на турнірі Volvo Car Open - Premier не змогли пробитися до наступного раунду.

Український дует у першому колі не зміг обіграти других ракеток турніру і зазнав поразки в матчі з чешкою Люсі Градецкі і Андреєю Клепач зі Словенії: 3:6, 2:6

Матч тривав трохи більше ніж годину. Людмила і Надія за всю гру оформили один брейк, а на своїй подачі втратили п'ять геймів.

Volvo Car Open - Premier

Чарльстон, США

Зелений ґрунт

Призовий фонд - $ 823,000

Люсі Градецкі/Андрея Клепач — Людмила Кіченок/Надія Кіченок 6:3, 6:2

У середу завершила виступ на турнірі і Катерина Козлова, яка поступилася Арині Соболенко.

Нещодавно Дар'я Лопатецька та Валерія Страхова пробилися до наступного раунда на турнірі в Італії.

Джерело - Чемпіон.

#Кіченок, #WTA, #Volvo Car Open - Premier
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