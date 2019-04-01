Кіченок розгромно поступилася на турнірі в Чарльстоні

Українська тенісистка Надія Кіченок зазнала поразки в 1/32 фіналу турніру, який проходить в Чарльстоні.
Тенісистки провели на корті близько години. За цей час українка подала один ейс і зробила дві подвійні помилки, при цьому реалізувавши 2 з 5 брейків. У свою чергу її опонентка змогла використовувати тільки 7 з 12 брейків, але їй цього було достатньо.
Надія продовжить виступ на кортах Volvo Car Open в парній сітці.
Мартіна Тревісан в другому раунді зустрінеться з другою сіяною і чинною чемпіонкою Кікі Бертенс.
WTA Premier - Volvo Cars Open
Чарльстон, США
Грунт, одиночний розряд
Призовий фонд - $ 800,000
Перше коло
1 квітня
Мартіна Тревісан - Надія Кіченок 6:2, 6:1
Нагадаємо, Світоліна опустилася на дві позиції в оновленому рейтингу WTA.
Також, Світоліна перемогла в номінації Видатне досягнення.
Джерело - Чемпіон.