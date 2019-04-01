ВІДЕО дня. Світоліна і Монфіс запалили в еротичному танці

32-річний французький тенісист Гаель Монфіс опублікував відео, як він танцює зі своєю дівчиною, 24-річної українською тенісисткою Еліною Світоліною.
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Flash back to when we thought we’ve got moves .. 😂🕺🏾💃🏼 ... #HomeDancers #AprilFools 🧩🧩
Нагадаємо, що Світоліна перемогла в номінації видатне досягнення.
Раніше Світоліна взяла участь у фотосесії Сніданок у ліжко.
Джерело - Чемпіон.
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