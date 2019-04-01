ВІДЕО дня. Світоліна і Монфіс запалили в еротичному танці

32-річний французький тенісист Гаель Монфіс опублікував відео, як він танцює зі своєю дівчиною, 24-річної українською тенісисткою Еліною Світоліною.

Нагадаємо, що Світоліна перемогла в номінації видатне досягнення.

Раніше Світоліна взяла участь у фотосесії Сніданок у ліжко.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua