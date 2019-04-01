У фіналі турніру в Маямі чемпіон-2017 Роджер Федерер здобув перемогу над переможцем минулого року - Джоном Ізнером.

37-річний Федерер виграв другий турнір в сезоні і 101-й в кар'єрі. Він в четвертий раз переміг в Маямі, а всього виграв 28-й "Мастерс". Для нього це перша перемога на такому рівні після Шанхая-2017 (потім програв три фінали).

Швейцарець - перший гравець і в чоловічому, і в жіночому турі, який в цьому сезоні виграв більше одного титулу. На останніх трьох турнірах (Дубай, Індіан-Уеллс, Маямі) у Федерера 15 перемог в 16 матчах.

ATP World Tour Masters 1000 - Miami Open

Маямі, США

Відкриті корти, хард

Призовий фонд - 8 359 455 доларів

Фінал

Чоловіки

20 - 31 березень 2019

Роджер Федерер – Джон Ізнер 6:1,6:4

Нагадаємо, сестри Кіченок програли переможницям Australian open і покинули турнір в Маямі.

Також, Цуренко знялася з турніру в Маямі, а Світоліна поступилася у першому матчі.

Джерело - Чемпіон.