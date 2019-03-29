Перша ракетка залишиться незмінною

Японська тенісистка Наомі Осака збереже за собою звання першої ракетки світу за підсумками турніру WTA в Маямі.

Шанси посісти перший рядок рейтингу був у румунки Симони Халеп в разі виходу у фінал. Однак вона програла чешці Кароліні Плішковій у півфіналі. Сама Плішкова в разі перемоги на турнірі стане другою ракеткою світу.

Таким чином, Осака залишиться першою в рейтингу WTA, попри поразку в третьому колі від Сє Шувей з Тайваню.

Нагадаємо, японка очолила рейтинг WTA в січні поточного року, перемігши на Australian Open.

Нагадаємо, Колишній тренер Осаки подав на неї до суду .

Джерело - Чемпіон.