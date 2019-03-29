Кривдниця Ястремської зіграє у фіналі Miami Open

На турнірі Miami Open - Premier Mandatory відбулися півфінальні матчі у жіночій сітці змагань.
Австралійка Ешлі Барті, яка в другому колі здолала українку Даяну Ястремську вийшла у фінал. У півфіналі вона здолала естонку Анетт Контавейт з рахунком 6:3, 6:2.
У іншому півфіналі зустрічалися п'ята і друга ракетки світу чешка Кароліна Плішкова та румунка Симона Халеп. Плішкова здолала Халеп з рахунком 7:5, 6:1.
Таким чином у фінал турніру в Маямі вийшла Кароліна Плішкова і Ешлі Барті.
Дивіться також: Світоліна взяла участь у фотосесії Сніданок у ліжко
Miami Open - Premier Mandatory
Маямі, США
Хард, одиночний розряд
Призовий фонд - $9,035,428
Півфінал
Ешлі Барті — Анетт Контавейт 6:3, 6:3
Кароліна Плішкова — Симона Халеп 7:5, 6:1
Нагадаємо, Цуренко знялася із другого поспіль турніру.
Джерело - Чемпіон.