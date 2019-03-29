Кривдниця Ястремської зіграє у фіналі Miami Open

Визначилися фіналісти Miami Open

На турнірі Miami Open - Premier Mandatory відбулися півфінальні матчі у жіночій сітці змагань.

Австралійка Ешлі Барті, яка в другому колі здолала українку Даяну Ястремську вийшла у фінал. У півфіналі вона здолала естонку Анетт Контавейт з рахунком 6:3, 6:2.

У іншому півфіналі зустрічалися п'ята і друга ракетки світу чешка Кароліна Плішкова та румунка Симона Халеп. Плішкова здолала Халеп з рахунком 7:5, 6:1.

Таким чином у фінал турніру в Маямі вийшла Кароліна Плішкова і Ешлі Барті.

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Miami Open - Premier Mandatory

Маямі, США

Хард, одиночний розряд

Призовий фонд - $9,035,428

Півфінал

Ешлі Барті — Анетт Контавейт 6:3, 6:3

Кароліна Плішкова — Симона Халеп 7:5, 6:1

Нагадаємо, Цуренко знялася із другого поспіль турніру.

Джерело - Чемпіон.