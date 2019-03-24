Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок розпочали виступи у парному розряді Miami Open - Premier Mandatory. Українки зустрічалися з представницями США Амандою Анісімовою та Елісон Ріск.
Тенісистки провели на корті близько 70 хвилин, кожна пара виконала по три брейка за два сети. На вирішальному тай-брейку Людмила і Надія виграли п'ять розіграшів на подачі суперниць, а американки зробили два міні-брейка.
У другому раунді на українську пару чекає поєдинок з шостими сіяними, Самантою Стосур (Австралія) і Чжан Шуай (Китай). Нагадаємо, австралійсько-китайський дует в цьому році виграв Відкритий чемпіонат Австралії.
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Miami Open - Premier Mandatory
Майамі, США
Хард, парний розряд
Призовий фонд - $ 9,035,428
Перше коло
Людмила Кіченок/Надія Кіченок — Аманда Анісімова/Елісон Ріск 6:3, 2:6, 10:4
Нагадаємо, Цуренко знялася з турніру в Маямі.
А Лопатецька достроково програла на турнірі в Японії.
Джерело - Чемпіон.