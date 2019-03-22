Лопатецька не дограла чвертьфінальний матч в Японії

У другому сеті українка відмовилася продовжувати поєдинок

Українська тенісистка Дар'я Лопатецька програла у чвертьфіналі на турнірі ITF World Tennis Tour у Японії.

У турнірі з призовим фондом $ 25,000 українка зустрічалася з представницею Таїланду Лі Хуачжень і провела на корті менше ніж годину. Лопатецька програла стартовий сет 1:6, а за рахунку 1:4 на користь суперниці вирішила відмовитися від продовження боротьби.

Нагадаємо, що минулого тижня Дар'я стала чемпіонкою аналогічного 25-тисячника в Нісітамі.

А Даяна Ястремська програла у другому колі на турнірі в Маямі.

Джерело - Чемпіон.