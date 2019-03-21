На відкритому чемпіонаті Франції з тенісу, який стартує наприкінці травня, зросла сума призового фонду.
Про це повідомляє журналістка Рем Абуллейл у Twitter.
Схема розподілу виглядає наступним чином.
Дивіться на чемпіоні: Ястремська — Барті: онлайн-трансляція
Чемпіони в одиночному розряді отримають по 2,3 мільйона євро.
Фіналісти — по 1,18 мільйона (сума зросла на 5,36%).
Півфіналісти — по 590 тисяч (сума зросла на 5,36%).
Чвертьфіналісти — по 415 тисяч (сума зросла на 9,21%).
Учасники четвертого кола — по 243 тисяч (сума зросла на 9,46%).
Учасники третього кола — по 143 тисяч (сума зросла на 10%).
Учасники другого кола — по 87 тисяч (сума зросла на 10,13%).
Учасники першого кола — по 46 тисяч (сума зросла на 15%).
За третє коло кваліфікації — по 24 тисячі (сума зросла на 14,29%).
За друге коло кваліфікації - 12 250 євро (сума зросла на 11,36%).
За перше коло кваліфікації - 7 тисяч євро (сума зросла на 16,67%).
Загальний розмір призового фонду склав 42 661 000 євро.
Нагадаємо, Цуренко показала як уміє жонглювати футбольним м'ячем.
Тим часом Дар'я Лопатецька пробилася у 1/4 фіналу на турнірі в Японії.
Джерело - Чемпіон.