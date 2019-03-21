Загальний фонд склав понад 42 мільйони

На відкритому чемпіонаті Франції з тенісу, який стартує наприкінці травня, зросла сума призового фонду.

Про це повідомляє журналістка Рем Абуллейл у Twitter.

Схема розподілу виглядає наступним чином.

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Чемпіони в одиночному розряді отримають по 2,3 мільйона євро.

Фіналісти — по 1,18 мільйона (сума зросла на 5,36%).

Півфіналісти — по 590 тисяч (сума зросла на 5,36%).

Чвертьфіналісти — по 415 тисяч (сума зросла на 9,21%).

Учасники четвертого кола — по 243 тисяч (сума зросла на 9,46%).

Учасники третього кола — по 143 тисяч (сума зросла на 10%).

Учасники другого кола — по 87 тисяч (сума зросла на 10,13%).

Учасники першого кола — по 46 тисяч (сума зросла на 15%).

За третє коло кваліфікації — по 24 тисячі (сума зросла на 14,29%).

За друге коло кваліфікації - 12 250 євро (сума зросла на 11,36%).

За перше коло кваліфікації - 7 тисяч євро (сума зросла на 16,67%).

Загальний розмір призового фонду склав 42 661 000 євро.

Нагадаємо, Цуренко показала як уміє жонглювати футбольним м'ячем.

Тим часом Дар'я Лопатецька пробилася у 1/4 фіналу на турнірі в Японії.

Джерело - Чемпіон.