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Кривдниця Світоліної тріумфувала на турнірі в Індіан-Веллс

Сьогодні 10:07 639 0
18-річна спортсменка стала наймолодшою володаркою титулу за 20 років
Кривдниця Світоліної тріумфувала на турнірі в Індіан-Веллс

Юна Б'янка Андреєску стала переможницею турніру серії Premier Mandatory.

У фіналі вона переграла Анджелік Кербер з рахунком 6:4, 3:6, 6:4.

Матч тривав 2 години і 20 хвилин. За цей час канадка 2 рази подала навиліт, допустила 6 подвійних помилок і виграла 4 гейми на прийомі. Натомість німкеня обійшлася без ейсів, зробила 3 подвійні помилки та реалізувала 3 брейк-пойнти.

Таким чином, Андреєску виграла свій дебютний трофей WTA і стала наймолодшою ​​чемпіонкою Індіан-Веллса за останні 20 років (у 1999 році свій дебютний титул тут завоювала 17-річна Серена Вільямс).

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BNP Paribas Open - Premier Mandatory

Індіан-Веллс, США

Хард, одиночний розряд

Призовий фонд - $9,035,428

Фінал

Б'янка Андреєску — Анджелік Кербер 6:4, 3:6, 6:4

Нагадаємо, в півфіналі Андрееску пройшла Еліну Світоліну.

Варто зазначити, що Еліна грала з травмою.

Джерело - Чемпіон.

#Світоліна, #Керебер, #Андреєску, #Індіан-Веллс
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