Світоліна - Яфань: онлайн-трансляція матчу в Маямі

Українка Еліна Світоліна в ніч з п'ятниці на суботу стартує в другому колі на турнірі Miami Open - Premier Mandatory.
Світоліна зіграє з китаянкою Ван Яфань, яка посідає 50-у сходинку у світовому рейтингу.
До другого кола Яфань пробилася завдяки впевненій перемозі над французькою тенісисткою Крістіною Младенович - 6:3, 6:2.
Раніше українська та китайська спортсменки не зустрічалися на жодному з тенісних турнірів.
Онлайн-трансляцію матчу можна буде переглянути на Чемпіоні.
Початок поєдинку орієнтовно о 00:30 за Києвом
Плеєр з'явиться незадовго до початку зустрічі.
Нагадаємо, Ястремська програла у другому колі цього турніру.
Варто відзначити, що Світоліна днями відкрила благодійний фонд.
Джерело - Чемпіон.