Світоліна відкрила благодійний фонд

Благодійний фонд п'ятої ракетка світу Еліни Світоліної розпочав свою роботу.
Про це розповіла сама тенісистка.
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"Дуже рада повідомити, що фонд Elina Svitolina Foundation офіційно почав роботу! Мені вдалося досягти своєї мети і, сподіваюся, він допоможе здійснити цілі багатьох інших! Спасибі всім, хто підтримав мене при реалізації цього проекту. Приєднуйтесь", - зазначила тенісистка в своєму Instagram.
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Дуже рада повідомити, що Фонд Elina Svitolina Foundation офіційно розпочав роботу! 🙌🏼⚡ Мені вдалося досягнути своєї мети і сподіваюся, що Фонд допоможе здійснити цілі багатьох інших! Дуже дякую всім, хто підтримав мене при реалізації цього проекту🙏🏻 Приєднуйтесь! 👋🏻😊 ⠀ I am glad to announce that Elina Svitolina Foundation has officially begun operating! 🙌🏻⚡ I managed to fulfill my aim and I hope that the foundation will help many other wishes to come true! Huge thanks to everyone who supported me upon the realization of this project 🙏🏻 Join us! 👋🏻😊 #ElinaSvitolinaFoundation https://www.elinasvitolinafoundation.org/
Нагадаємо, Світоліна і Цуренко стартують на турнірі в Маямі.
Джерело - Чемпіон.