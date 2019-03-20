Світоліна відкрила благодійний фонд

Благодійний фонд п'ятої ракетка світу Еліни Світоліної розпочав свою роботу.

Про це розповіла сама тенісистка.

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"Дуже рада повідомити, що фонд Elina Svitolina Foundation офіційно почав роботу! Мені вдалося досягти своєї мети і, сподіваюся, він допоможе здійснити цілі багатьох інших! Спасибі всім, хто підтримав мене при реалізації цього проекту. Приєднуйтесь", - зазначила тенісистка в своєму Instagram.