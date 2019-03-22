Третя ракетка України Даяна Ястремська програла в другому колі Miami Open - Premier Mandatory австралійці Ешлі Барті.
Тенісистки провели на корті 1 годину і 5 хвилин. Ястремська в кожній партії виконала по брейку, а на своїй подачі програла два гейми в першому сеті та три — в другому - 4:6, 1:6.
Для нашої тенісистки це був шостий поєдинок проти суперниці з ТОП-20 рейтингу. Раніше Ястремська зазнала трьох поразок в цих матчах: від Юлії Гергес, Серени Вільямс і Гарбінє Мугуруси, а також двічі обіграла Гарбінє Мугурусу, коли та займала 13-е і 15-е місця у світовій класифікації.
18-річна українка втретє в кар'єрі виступала на змаганнях серії Premier Mandatory і в попередньому раунді оформила свою першу перемогу в основній сітці турнірів цієї категорії (обіграла росіянку Катерину Александрову).
У другому колі турніру Ястремська стала однією з чотирьох спортсменок віком до 20 років.
Miami Open - Premier Mandatory
Маямі, США
Хард, одиночний розряд
Призовий фонд - $ 9,035,428
Друге коло
Ешлі Барті — Даяна Ястремська 6:4, 6:1
Нагадаємо, Чемпіон Ролан Гаррос отримає 2,3 мільйона євро.
Джерело - Чемпіон.