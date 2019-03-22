Українка без шансів програла австралійці

Третя ракетка України Даяна Ястремська програла в другому колі Miami Open - Premier Mandatory австралійці Ешлі Барті.

Тенісистки провели на корті 1 годину і 5 хвилин. Ястремська в кожній партії виконала по брейку, а на своїй подачі програла два гейми в першому сеті та три — в другому - 4:6, 1:6.

Для нашої тенісистки це був шостий поєдинок проти суперниці з ТОП-20 рейтингу. Раніше Ястремська зазнала трьох поразок в цих матчах: від Юлії Гергес, Серени Вільямс і Гарбінє Мугуруси, а також двічі обіграла Гарбінє Мугурусу, коли та займала 13-е і 15-е місця у світовій класифікації.

18-річна українка втретє в кар'єрі виступала на змаганнях серії Premier Mandatory і в попередньому раунді оформила свою першу перемогу в основній сітці турнірів цієї категорії (обіграла росіянку Катерину Александрову).

У другому колі турніру Ястремська стала однією з чотирьох спортсменок віком до 20 років.

Miami Open - Premier Mandatory

Маямі, США

Хард, одиночний розряд

Призовий фонд - $ 9,035,428

Друге коло

Ешлі Барті — Даяна Ястремська 6:4, 6:1

Нагадаємо, Чемпіон Ролан Гаррос отримає 2,3 мільйона євро.

Джерело - Чемпіон.