Цуренко дізналася ім'я суперниці в другому колі Miami Open

Українка стартує в другому колі турніру в Маямі.

Друга ракетка України Леся Цуренко розпочне боротьбу у другому колі турніру Miami Open - Premier Mandatory.

Її суперницею стане японська тенісистка, що посідає 112-у позицію в рейтингу WTA Дой Місакі.

Японка пробилася до основної сітки через кваліфікацію, а в першому колі переграла володарку wild card китаянку Ван Сінюй.

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Miami Open - Premier Mandatory

Маямі, США

Хард, одиночний розряд

Призовий фонд - $ 9,035,428

Перше коло

Дой Місакі — Ван Синюй 6:2, 1:6, 6:3

Нагадаємо, Лопатецька достроково вибула з турніру в Японії, не догравши чвертьфінальний матч.

Тим часом оприлюднили суму призових на Ролан Гаррос.

Джерело - Чемпіон.