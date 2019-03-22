Цуренко дізналася ім'я суперниці в другому колі Miami Open

Друга ракетка України Леся Цуренко розпочне боротьбу у другому колі турніру Miami Open - Premier Mandatory.
Її суперницею стане японська тенісистка, що посідає 112-у позицію в рейтингу WTA Дой Місакі.
Японка пробилася до основної сітки через кваліфікацію, а в першому колі переграла володарку wild card китаянку Ван Сінюй.
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Miami Open - Premier Mandatory
Маямі, США
Хард, одиночний розряд
Призовий фонд - $ 9,035,428
Перше коло
Дой Місакі — Ван Синюй 6:2, 1:6, 6:3
Нагадаємо, Лопатецька достроково вибула з турніру в Японії, не догравши чвертьфінальний матч.
Тим часом оприлюднили суму призових на Ролан Гаррос.
Джерело - Чемпіон.